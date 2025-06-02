Quais são os modelos de carros que marcaram história no Brasil

No último dia 13 de maio foi recordado o Dia do Automóvel. A data foi criada no ano de 1934 por Getúlio Vargas, que assinou o Decreto no 24.224, de 11 de maio de 1934. Nos muitos anos de indústria, diversos ícones de modelos surgiram na história do Brasil. Alguns são irreconhecíveis, como o Volkswagen Fusca. Outros também bem conhecidos e populares, como o Gol. Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre o assunto e recorda modelos que marcaram época. Ouça a conversa completa!