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Pit Stop CBN

Quais são os modelos de carros que marcaram história no Brasil

Ouça as dicas do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 02 de Junho de 2025 às 12:19

Publicado em 

02 jun 2025 às 12:19
Carro, Fusca, veículo
Fusca é um dos modelos que marcaram história no Brasil Crédito: Pexels
No último dia 13 de maio foi recordado o Dia do Automóvel. A data foi criada no ano de 1934 por Getúlio Vargas, que assinou o Decreto no 24.224, de 11 de maio de 1934. Nos muitos anos de indústria, diversos ícones de modelos surgiram na história do Brasil. Alguns são irreconhecíveis, como o Volkswagen Fusca. Outros também bem conhecidos e populares, como o Gol. Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre o assunto e recorda modelos que marcaram época. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 02-06-25.mp3

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