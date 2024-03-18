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Pit Stop CBN

Quais as melhores opções de carros híbridos? Especialista responde!

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 18 de Março de 2024 às 12:02

Publicado em 

18 mar 2024 às 12:02
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Autonomia x abastecimento com combustível: um dos aspectos que precisam ser analisados antes de ter um carro eletrificado Crédito: Shutterstock
O tema desta edição do "Pit Stop CBN", com o comentarista Ricardo Barbosa, foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Augusto. Ele pergunta: "Qual o híbrido  mais confiável no momento?". O comentarista ajuda na tarefa! Um levantamento feio pelo portal "Quatro Rodas", em agosto do último ano, apontou quais são os melhores carros híbridos do Brasil. Pela lista aparecem o GWM Haval H6 Premium HEV (R$ 214.000), Honda Civic e-HEV (R$ 244.900) e o GWM Haval H6 Premium PHEV (R$ 263.000). Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 18-03-24

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