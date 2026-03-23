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Pit Stop CBN

Preço médio do diesel dispara; carros a combustão vão chegar ao fim?

Ouça detalhes na participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 23 de Março de 2026 às 12:07

Publicado em 

23 mar 2026 às 12:07
Diesel
Diesel Crédito: Pixabay
Reportagem do portal "G1", na última semana, trouxe que um levantamento da TruckPag, empresa que faz gestão de frotas, mostra que o preço do diesel no Brasil já chegou a uma média de R$ 7,22 no país, No início da guerra do Oriente Médio, no final de fevereiro, o preço médio era de R$ 5,74. Na última semana a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) já havia registrado aumento de 11% no preço do diesel, comparado à semana anterior. Diante desse cenário, nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz para análise: o fim do diesel está perto? O modelo de carros a combusão vai chegar ao fim?
CBN - Pit Stop CBN -23-03-26.mp3

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