Preço da gasolina e do diesel sobem; como economizar na prática?

Desde a última quinta-feira (1), abastecer o veículo e cozinhar ficaram mais caros. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo cobrado pelos estados, subiu para a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. O aumento foi deliberado pelo Comitê Nacional de Secretários de Estado da Fazenda em outubro de 2023. Segundo o Comitê, o aumento se justifica pela inflação no período. Diante desse cenário, nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz dicas práticas de como economizar o combustível. Ouça a conversa completa!