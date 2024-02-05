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Pit Stop CBN

Preço da gasolina e do diesel sobem; como economizar na prática?

Ouça as dicas do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 12:07

Publicado em 

05 fev 2024 às 12:07
combustível, gasolina, etanol
Já se perguntou quais as principais causas do alto consumo de combustível em um automóvel? Crédito: Shutterstock
Desde a última quinta-feira (1), abastecer o veículo e cozinhar ficaram mais caros. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo cobrado pelos estados, subiu para a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. O aumento foi deliberado pelo Comitê Nacional de Secretários de Estado da Fazenda em outubro de 2023. Segundo o Comitê, o aumento se justifica pela inflação no período. Diante desse cenário, nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz dicas práticas de como economizar o combustível. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 05-02-24

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