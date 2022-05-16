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Pit Stop CBN

Por que rodar na reserva pode danificar o seu carro

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 12:00

Publicado em 

16 mai 2022 às 12:00
Dirigir, direção segura, homem dirigindo, volante, carro
Crédito: Freepik
No último dia 9, viralizou nas redes sociais o relato do cantor Gusttavo Lima, que rodava seu Mercedes-Benz AMG GT 63S na reserva e por pouco não ficou sem combustível. Mas o que para o músico foi uma eventualidade, para muitos brasileiros virou rotina, devido ao alto valor da gasolina. Porém, rodar constantemente na reserva não faz nada bem ao veículo. Além de danificar vários componentes do automóvel, se a gasolina acabar de vez e o carro dez uma "pane seca", a legislação de trânsito prevê multa e pontos na carteira. Assunto para Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN. Ouça!
Pit Stop CBN - 16-05-22.mp3

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