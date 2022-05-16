Por que rodar na reserva pode danificar o seu carro

No último dia 9, viralizou nas redes sociais o relato do cantor Gusttavo Lima, que rodava seu Mercedes-Benz AMG GT 63S na reserva e por pouco não ficou sem combustível. Mas o que para o músico foi uma eventualidade, para muitos brasileiros virou rotina, devido ao alto valor da gasolina. Porém, rodar constantemente na reserva não faz nada bem ao veículo. Além de danificar vários componentes do automóvel, se a gasolina acabar de vez e o carro dez uma "pane seca", a legislação de trânsito prevê multa e pontos na carteira. Assunto para Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN. Ouça!