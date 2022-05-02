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Pit Stop CBN

Por que os carros atuais amassam mais do que os de antigamente?

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 12:12

Publicado em 

02 mai 2022 às 12:12
Dirigir, direção, carro, veículo
Crédito: Pixabay
Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa fala sobre um assunto que tem despertado polêmica no mundo automotivo. Frases como "carro de hoje em dia é de brinquedo" ou "bons eram os carros de antigamente que não quebravam com qualquer batidinha" tornaram-se comuns. Mas será que, afinal, a informação procede? Especialistas apontam, por sua vez, que o fato desses carros "se destruírem" com maior facilidade é que salva a vidas em acidentes de trânsito. É que os carros se desmancham em caso de colisão para absorver todo o impacto que iria direto para os corpos dos ocupantes, o que acontece com veículos mais velhos que não se desfazem. Como se dá essa relação de segurança? Ouça a conversa completa!
Pit Stop CBN - 02-05-22.mp3

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