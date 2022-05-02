Por que os carros atuais amassam mais do que os de antigamente?

Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa fala sobre um assunto que tem despertado polêmica no mundo automotivo. Frases como "carro de hoje em dia é de brinquedo" ou "bons eram os carros de antigamente que não quebravam com qualquer batidinha" tornaram-se comuns. Mas será que, afinal, a informação procede? Especialistas apontam, por sua vez, que o fato desses carros "se destruírem" com maior facilidade é que salva a vidas em acidentes de trânsito. É que os carros se desmancham em caso de colisão para absorver todo o impacto que iria direto para os corpos dos ocupantes, o que acontece com veículos mais velhos que não se desfazem. Como se dá essa relação de segurança? Ouça a conversa completa!