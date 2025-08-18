Por que fabricantes estão aumentando a garantia de carros novos? Entenda!

A garantia dos carros novos nunca foi tão longa no Brasil. Marcas como Toyota, Chevrolet e Hyundai agora oferecem até 10 anos de cobertura, uma mudança que parece beneficiar o consumidor. De acordo com informações de "UOL", recentemente, a Chevrolet, por exemplo, ampliou para cinco anos a cobertura de modelos como Onix e Tracker. A Toyota e sua divisão de luxo Lexus já tinham ido além e oferecendo até 10 anos de proteção, desde que o dono siga o cronograma de revisões nas concessionárias. Garantia de carros novos: o que mudou no mercado automotivo? Este é o assunto em destaque nesta edição do "Pit Stop CBN", com o comentarista Ricardo Barbosa. Ouça a conversa completa!