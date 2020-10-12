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PIT STOP CBN

Por que carros de luxo desvalorizam tanto após um ano de uso?

Ouça as explicações de Ricardo Barbosa

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 12:04

Publicado em 

12 out 2020 às 12:04
Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa traz como destaque o universo dos carros de luxo. Comprar um carro importado de luxo pode ser a realização de um sonho que durava anos para qualquer motorista, mas só na hora de trocar de veículo é que alguns proprietários descobrem que alguns modelos perdem muito valor na revenda - mesmo com apenas um ano de uso. Entre os motivos estão o alto custo das peças de reposição - que justifica perdas acima da média em certos casos. Outro ponto é o fato de que 2020 vem sendo um ano totalmente atípico. Além da alta desenfreada do dólar, o coronavírus forçou a quarentena, paralisou fábricas e teve efeitos desastrosos na economia mundial - indústria automotiva foi uma das afetadas. Confira!
Pit Stop CBN - 16-03-20

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