Por que carro carregado pode colocar tudo a perder na estrada? Entenda!

Para quem pensar em levar amigos, filhos, cão, gato e papagaio para fazer uma viagem, saiba que o carro não é igual a "coração de mãe, que sempre cabe mais um". Peso a bordo é coisa séria, tanto para a integridade do carro quanto para a segurança dos ocupantes. É sobre esse tema que o comentarista Ricardo Barbosa trata nesta edição do “Pit Stop CBN”. O carro carregado pode trazer, por exemplo, desgaste prematuro do motor, câmbio, embreagem, suspensão, freios, pontos estruturais, buchas, pneus, rodas e outros. Ouça a conversa completa!