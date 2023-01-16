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Pit Stop CBN

Por que carro carregado pode colocar tudo a perder na estrada? Entenda!

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 12:20

Publicado em 

16 jan 2023 às 12:20
Carro com bagagem
Carro com bagagem Crédito: Pixabay
Para quem pensar em levar amigos, filhos, cão, gato e papagaio para fazer uma viagem, saiba que o carro não é igual a "coração de mãe, que sempre cabe mais um". Peso a bordo é coisa séria, tanto para a integridade do carro quanto para a segurança dos ocupantes. É sobre esse tema que o comentarista Ricardo Barbosa trata nesta edição do “Pit Stop CBN”. O carro carregado pode trazer, por exemplo, desgaste prematuro do motor, câmbio, embreagem, suspensão, freios, pontos estruturais, buchas, pneus, rodas e outros. Ouça a conversa completa!
Pit Stop CBN - 16-01-23.mp3

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