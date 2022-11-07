Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pit Stop CBN

Pneus: quais os cuidados que devo ter para a troca?

Ouça as dicas do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 12:07

Publicado em 

07 nov 2022 às 12:07
O assunto é troca de pneus!
O assunto é troca de pneus! Crédito: Pexels
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa aborda as principais dúvidas de nossos ouvintes sobre a necessidade de troca dos pneus do carro. Ouça a conversa completa!
Pit Stop CBN - 07-11-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trechos do Norte do ES vão ganhar terceiras faixas na BR 101; entenda!
Virginia Fonseca é hostilizada no Maracanã
'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia após ser hostilizada no Maracanã
Imagem de destaque
Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados