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Pit Stop CBN

Picapes são as novas “queridinhas” das montadoras

Acompanhe as dicas e explicações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 27 de Março de 2023 às 12:12

Publicado em 

27 mar 2023 às 12:12
Picape
Picape Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa tem como destaque a notícia que de as picapes são a grande aposta do momento das montadoras. Além de Fiat Strada, Fiat Toro e Toyota Hilux terem se destacado no ranking de carros mais vendidos em 2022, apesar de serem veículos de alto valor agregado, vários lançamentos foram prometidos para 2023. O primeiro deles já aconteceu, a Chevrolet Montana.
Contudo, conforme informações do portal “UOL”, o mercado de revenda de picapes seminovas (até quatro anos de uso) e usadas (com mais de cinco anos de uso), no entanto, não vai de vento em popa. De acordo com dados da Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, houve uma queda de 22,1% nas vendas de comerciais leves, segmento que engloba as picapes e os furgões. Ouça a conversa completa!
Pit Stop CBN - 27-03-23

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