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Pit Stop CBN

Perigo: saiba como evitar vazamento de gás em carro

As dicas são do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 12:25

Publicado em 

22 mai 2023 às 12:25
Motor de carro
Motor de carro Crédito: Pexels
A investigação da polícia apontou que a morte dos primos Franz Schubert Simão Cândido, de 46 anos, e Ricardo Guarniel Simão, de 44 anos, encontrados mortos dentro de carro em fevereiro deste ano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi por intoxicação de gás tóxico que vazou para dentro do veículo. A investigação apontou que uma falha mecânica jogou gás tóxico dentro do carro onde eles estavam. O laudo pericial no veículo identificou que havia um vazamento de monóxido de carbono que entrava pelo sistema de ar condicionado. Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa orienta como evitar que esse tipo de ocorrência aconteça. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 22-05-23.mp3

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