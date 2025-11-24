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Pit Stop

Perda total: como funciona a indenização para carro

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 24 de Novembro de 2025 às 12:11

Publicado em 

24 nov 2025 às 12:11
Na foto, a imagem de um carro envolvido num acidente
Acidente de carro Crédito: Netto Figueiredo/Pixabay
Deu ruim! Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa esclarece como funciona uma indenização total de carro acidentado com perda total. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN -24-11-25.mp3

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