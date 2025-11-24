Perda total: como funciona a indenização para carro

Deu ruim! Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa esclarece como funciona uma indenização total de carro acidentado com perda total. Ouça a conversa completa!
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Publicado em 24 de Novembro de 2025 às 12:11
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