Pequenos defeitos, grandes prejuízos: como um problema simples de resolver pode acabar ficando caro

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, Ricardo Barbosa traz como destaque um assunto que sempre gera preocupação entre os motoristas: pequenos defeitos nos carros que podem trazer grandes prejuízos. Ouça a conversa completa!
Pit Stop CBN - 23-05-22
Publicado em 23 de Maio de 2022 às 12:05
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