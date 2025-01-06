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Pit Stop CBN

Pensando em comprar carro usado pela internet? Atenção aos golpes mais comuns!

As dicas são do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 12:13

Publicado em 

06 jan 2025 às 12:13
comprar carro, concessionária, Anfavea, emplacamento
Compra e venda de carros Crédito: Shutterstock
A compra e venda de carro usado exige atenção. Este é o assunto em destaque nesta edição do “Pit Stop CBN”, com o comentarista Ricardo Barbosa. Informações do portal “AutoEsporte” apontam que a internet facilitou muitos processos no mercado, inclusive, na hora da compra e venda de carros usados e seminovos. Entretanto, apesar de ser muito prática, a negociação online exige muita atenção, justamente por abrir inúmeras brechas para golpes. Desde os mais manjados até os mais criativos. O comentarista traz as dicas que como evitar esses golpes. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 06-01-24.mp3

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