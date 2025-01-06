Pensando em comprar carro usado pela internet? Atenção aos golpes mais comuns!

A compra e venda de carro usado exige atenção. Este é o assunto em destaque nesta edição do “Pit Stop CBN”, com o comentarista Ricardo Barbosa. Informações do portal “AutoEsporte” apontam que a internet facilitou muitos processos no mercado, inclusive, na hora da compra e venda de carros usados e seminovos. Entretanto, apesar de ser muito prática, a negociação online exige muita atenção, justamente por abrir inúmeras brechas para golpes. Desde os mais manjados até os mais criativos. O comentarista traz as dicas que como evitar esses golpes. Ouça a conversa completa!