Partiu férias? Confira as dicas para fazer a revisão do carro

Já estamos em dezembro e, para muitos, iniciando o clima de férias, vai o recado: é mais do que importante manter a atenção redobrada antes de pegar a estrada. Afinal, é hora de revisar o carro para garantir a segurança da família durante o trajeto. Este é o tema do Pit Stop CBN desta segunda-feira (16) com o comentarista Ricardo Barbosa. Ricardo traz dicas valiosas para fazer a revisão da melhor forma possível. De cara a é importante saber: o check-up de férias não deve ser deixado para última hora.