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PIT STOP CBN

Partiu férias? Confira as dicas para fazer a revisão do carro

As recomendações são do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 13:05

Publicado em 

16 dez 2019 às 13:05
Já estamos em dezembro e, para muitos, iniciando o clima de férias, vai o recado: é mais do que importante manter a atenção redobrada antes de pegar a estrada. Afinal, é hora de revisar o carro para garantir a segurança da família durante o trajeto. Este é o tema do Pit Stop CBN desta segunda-feira (16) com o comentarista Ricardo Barbosa. Ricardo traz dicas valiosas para fazer a revisão da melhor forma possível. De cara a é importante saber: o check-up de férias não deve ser deixado para última hora.
Pit Stop CBN - 16-12-19.mp3

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