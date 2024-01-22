Parte II: dúvidas frequentes sobre os pneus do carro

Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa continua a esclarecer as dúvidas dos ouvintes sobre o tema pneus. Vamos a elas:
CBN - Pit Stop CBN - 22-01-24
Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 12:07
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta