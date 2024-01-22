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Pit Stop CBN

Parte II: dúvidas frequentes sobre os pneus do carro

Nosso comentarista Ricardo Barbosa continua a esclarecer as questões dos ouvintes sobre o tema

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 12:07

Publicado em 

22 jan 2024 às 12:07
Manter os pneus calibrados é uma das orientações
Manter os pneus calibrados é uma das orientações Crédito: Freepik
Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa continua a esclarecer as dúvidas dos ouvintes sobre o tema pneus. Vamos a elas:
CBN - Pit Stop CBN - 22-01-24

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