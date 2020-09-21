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PIT STOP CBN

Os riscos de ter um chassi do veículo danificado

As explicações são do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 12:17

Publicado em 

21 set 2020 às 12:17
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa esclarece dúvidas enviadas pelos nossos ouvintes. Entra elas sobre o que fazer em caso de um chassi do carro danificado. Acompanhe.
Pit Stop CBN - Ricardo Barbosa - 21-09-20

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