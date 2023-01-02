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Pit Stop CBN

Os lançamentos de carros mais aguardados do ano no Brasil

Ouça o comentário do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 12:32

Publicado em 

02 jan 2023 às 12:32
Carro
Carro Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia de que os fabricantes de carros preparam novidades em diversos segmentos, como hatches de entrada, picapes, veículos elétricos, sedãs e esportivos, entre outros. Levamento realizado pelo “Garagem 360”, aponta lançamentos mais aguardados do ano no Brasil.
Pit Stop CBN - 02-01-23.mp3
São eles:
1. Nova Montana
2. Picape média landtrek
3. Ford Mustang
4. Chevrolet Bolt
5. Honda Civic Type
6. Volkswagen ID.4
7. Nova Ford Ranger
8. Toyota GR Corolla

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