Os lançamentos de carros mais aguardados do ano no Brasil

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia de que os fabricantes de carros preparam novidades em diversos segmentos, como hatches de entrada, picapes, veículos elétricos, sedãs e esportivos, entre outros. Levamento realizado pelo “Garagem 360”, aponta lançamentos mais aguardados do ano no Brasil.
Pit Stop CBN - 02-01-23.mp3
São eles:
1. Nova Montana
2. Picape média landtrek
3. Ford Mustang
4. Chevrolet Bolt
5. Honda Civic Type
6. Volkswagen ID.4
7. Nova Ford Ranger
8. Toyota GR Corolla