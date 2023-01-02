Os lançamentos de carros mais aguardados do ano no Brasil

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia de que os fabricantes de carros preparam novidades em diversos segmentos, como hatches de entrada, picapes, veículos elétricos, sedãs e esportivos, entre outros. Levamento realizado pelo “Garagem 360”, aponta lançamentos mais aguardados do ano no Brasil.