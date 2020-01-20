Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PIT STOP CBN

Os cuidados que você precisa ter com seu carro no verão

Confira as explicações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 13:29

Publicado em 

20 jan 2020 às 13:29
O verão só termina no dia 20 de março, e como é costume do brasileiro, as idas às regiões litorâneas aumentam e o sol forte também não dá trégua. Essas condições de tempo e de ambiente afetam muito os carros, principalmente nesta estação, deixando-os expostos à maresia e altas temperaturas, podendo causar danos não só na lataria, mas em outros componentes do carro. Por isso, nesta segunda-feira, no Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa aponta quais são os cuidados necessários com os veículos durante o verão. Confira!
Pit Stop CBN - 20-01-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados