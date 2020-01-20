Os cuidados que você precisa ter com seu carro no verão

O verão só termina no dia 20 de março, e como é costume do brasileiro, as idas às regiões litorâneas aumentam e o sol forte também não dá trégua. Essas condições de tempo e de ambiente afetam muito os carros, principalmente nesta estação, deixando-os expostos à maresia e altas temperaturas, podendo causar danos não só na lataria, mas em outros componentes do carro. Por isso, nesta segunda-feira, no Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa aponta quais são os cuidados necessários com os veículos durante o verão. Confira!