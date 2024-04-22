Os cuidados ao comprar carro usado, com mais de 10 anos de uso

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz dicas preciosas para comprador não cair em uma “furada”, caso vá comprar um carro com mais de dez anos de uso, por exemplo.
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Publicado em 22 de Abril de 2024 às 12:12
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