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Pit Stop CBN

Os cuidados ao comprar carro usado, com mais de 10 anos de uso

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 12:12

Publicado em 

22 abr 2024 às 12:12
comprar carro, carro zero, zero km, carro usado, seminovo
 vendas de automóveis  Crédito: Shutterstock
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz dicas preciosas para comprador não cair em uma “furada”, caso vá comprar um carro com mais de dez anos de uso, por exemplo.
CBN - Pit Stop CBN - 22-04-24,.mp3

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