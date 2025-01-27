Os carros que menos desvalorizaram no Brasil no começo do ano

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o assunto em destaque com o comentarista Ricardo Barbosa é a desvalorização de veículos. O Chevrolet Onix foi o modelo que menos perdeu valor entre os dez carros mais vendidos do Brasil em 2024. Segundo a plataforma de vendas online Mobiauto, o hatch compacto desvalorizou somente -4,93% no período de doze meses. As informações são do “Auto Esporte”. O preço médio do Onix variou de R$ 105.514 em janeiro de 2024 para R$ 100.409 no último mês. Nenhum outro carro entre os mais vendidos no acumulado do ano desvalorizou tão pouco. A Chevrolet emplacou 97.508 unidades do hatch no ano passado, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Ouça a conversa completa!