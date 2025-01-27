Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pit Stop CBN

Os carros que menos desvalorizaram no Brasil no começo do ano

Ouça os detalhes com o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 12:03

Publicado em 

27 jan 2025 às 12:03
Chevrolet Onix RS
Chevrolet Onix foi o modelo que menos perdeu valor entre os dez carros mais vendidos do Brasil em 2024 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o assunto em destaque com o comentarista Ricardo Barbosa é a desvalorização de veículos. O Chevrolet Onix foi o modelo que menos perdeu valor entre os dez carros mais vendidos do Brasil em 2024. Segundo a plataforma de vendas online Mobiauto, o hatch compacto desvalorizou somente -4,93% no período de doze meses. As informações são do “Auto Esporte”. O preço médio do Onix variou de R$ 105.514 em janeiro de 2024 para R$ 100.409 no último mês. Nenhum outro carro entre os mais vendidos no acumulado do ano desvalorizou tão pouco. A Chevrolet emplacou 97.508 unidades do hatch no ano passado, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN -27-01-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional
Helicópter do Notaer e Bombeiros foram acionados para resgate na Pedra do Frade e a Freira, em Vargem Alta
Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados