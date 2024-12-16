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Pit Stop CBN

Os carros que estão entre os mais seguros do Brasil

Ouça detalhes na participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 12:05

Publicado em 

16 dez 2024 às 12:05
Veículos no trânsito do Rio de Janeiro
Veículos no trânsito do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque o o resultado dos novos testes de colisão — para avaliar a segurança dos carros — da Latin NCAP e Euro NCAP. O teste envolve carros de verdade em batidas de frente, traseira e de lado, avaliando os ferimentos no motorista e passageiros, incluindo crianças nas cadeirinhas.
Segundo informações do “G1”, desses testes é que são extraídas as notas dos carros, que podem ser de zero a cinco estrelas. Quanto mais estrelas, melhor é o resultado daquele automóvel no teste de colisão e maior será a proteção para quem estiver dentro dele — motorista e passageiros.
CBN - Pit Stop CBN - 16-12-24.mp3

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