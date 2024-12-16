Os carros que estão entre os mais seguros do Brasil

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque o o resultado dos novos testes de colisão — para avaliar a segurança dos carros — da Latin NCAP e Euro NCAP. O teste envolve carros de verdade em batidas de frente, traseira e de lado, avaliando os ferimentos no motorista e passageiros, incluindo crianças nas cadeirinhas.

Segundo informações do “G1”, desses testes é que são extraídas as notas dos carros, que podem ser de zero a cinco estrelas. Quanto mais estrelas, melhor é o resultado daquele automóvel no teste de colisão e maior será a proteção para quem estiver dentro dele — motorista e passageiros.