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Pit Stop CBN

Os carros que estão “bombando” em vendas em 2024

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 13 de Maio de 2024 às 12:08

Publicado em 

13 mai 2024 às 12:08
BYD Song Plus DM-i
Segundo a BYD, a autonomia do Song Plus DM-i passou de 309 km para 430 km no ciclo PBEV Crédito: BYD/Divulgação
Foram listados pelo site Uol os modelos com maior crescimento nos quatro primeiros meses de 2024. A seleção leva em conta apenas aqueles que estão no grupo dos 40 mais emplacados este ano. No primeiro lugar está o Song Plus. O BYD foi lançado no Brasil no final de 2022. O segundo lugar é de um Caoa Chery, que passou da 54ª para a 26ª posição no ranking de automóveis e comerciais leves. Trata-se do Tiggo 5X, que somou 9.165 emplacamentos, alta de 479,7%. Ouça detalhes na participação do comentarista Ricardo Barbosa. 
Pit Stop CBN - 13-05-24

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