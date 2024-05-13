Os carros que estão “bombando” em vendas em 2024

Foram listados pelo site Uol os modelos com maior crescimento nos quatro primeiros meses de 2024. A seleção leva em conta apenas aqueles que estão no grupo dos 40 mais emplacados este ano. No primeiro lugar está o Song Plus. O BYD foi lançado no Brasil no final de 2022. O segundo lugar é de um Caoa Chery, que passou da 54ª para a 26ª posição no ranking de automóveis e comerciais leves. Trata-se do Tiggo 5X, que somou 9.165 emplacamentos, alta de 479,7%. Ouça detalhes na participação do comentarista Ricardo Barbosa.