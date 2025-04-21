Os carros mais procurados pelos brasileiros em 2025, até o momento

Uma pesquisa realizada pela OLX mostrou que, dentre os carros usados, o sedã é o tipo mais procurado pelos brasileiros em 2025, com 36% de respostas. Os SUVs aparecem no segundo lugar dessa lista, com 26% de preferência de buscas. Em terceiro lugar estão os hatches, com 16%. Este é o tema em destaque no “Pit Stop CBN”, com o comentarista Ricardo Barbosa. Ainda segundo a pesquisa, 30% dos entrevistados planejam comprar carro nos próximos seis meses, 11% nos próximos três meses. Mas, a maioria, 56%, ainda não sabe ou não decidiram quando irão comprar. Ouça a conversa completa!
Pit Stop CBN - 21-04-25
Metodologia:
- A pesquisa quantitativa online foi realizada pela OLX entre os dias 04/04 e 11/04. As respostas foram coletadas digitalmente e totalizaram uma amostra de 600 pessoas, sendo elas 66% mulheres e 34% homens.
- Em relação às faixas de idade, 19% são de 18 a 25 anos; 20% entre 25 e 30 anos; 31% - 31 a 40 anos; 30% - 41 anos ou mais. No que tange à classe social: 28% dos respondentes pertencem à A; 46% à B e 23% à C e 4% às D/E.
- Dos consumidores entrevistados, 52% são do Sudeste, 25% do Nordeste, 11% do Sul, 7% no Norte e 6% moram no Centro-Oeste.