Os carros mais procurados pelos brasileiros em 2025, até o momento

Uma pesquisa realizada pela OLX mostrou que, dentre os carros usados, o sedã é o tipo mais procurado pelos brasileiros em 2025, com 36% de respostas. Os SUVs aparecem no segundo lugar dessa lista, com 26% de preferência de buscas. Em terceiro lugar estão os hatches, com 16%. Este é o tema em destaque no “Pit Stop CBN”, com o comentarista Ricardo Barbosa. Ainda segundo a pesquisa, 30% dos entrevistados planejam comprar carro nos próximos seis meses, 11% nos próximos três meses. Mas, a maioria, 56%, ainda não sabe ou não decidiram quando irão comprar. Ouça a conversa completa!