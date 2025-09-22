Os carros elétricos mais vendidos no 1° semestre no Brasil

O assunto em destaque nesta edição do "Pit Stop CBN" é uma sugestão do ouvinte Alex. Ele nos enviou a seguinte mensagem: "Estou pensando em comprar ou alugar um carro elétrico para aplicativo. Aluguel na faixa de 200 reais a diária. O que acha, os prós e contras?". Pegando como gancho a dúvida, o comentarista Ricardo Barbosa traz um panorama dos carros elétricos mais vendidos no 1º semestre de 2025. O número de eletrificados vendidos no Brasil chega a 86.849 entre janeiro e junho. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e foram disponibilizados pelo site "Autoesporte". Ouça a conversa completa!