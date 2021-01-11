Os carros de 2020 que mais valorizaram e os que mais perderam valor

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque um levantamento que aponta os carros que mais se valorizaram e aqueles que mais perderam valor, num ano de 2020 marcado pela crise do setor automotivo em virtude da pandemia da covid-19. Nesse cenário, entretanto, algo chama a atenção: os últimos meses foram marcados pela valorização dos preços de carros seminovos. O levantamento é da Kelley Blue Book Brasil (KBB), referência em pesquisa de preços de carros novos e usados. Confira!