Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONFIRA O RANKING

Os carros de 2020 que mais valorizaram e os que mais perderam valor

Confira os destaques com Ricardo Barbosa

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 13:50

Publicado em 

11 jan 2021 às 13:50
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque um levantamento que aponta os carros que mais se valorizaram e aqueles que mais perderam valor, num ano de 2020 marcado pela crise do setor automotivo em virtude da pandemia da covid-19. Nesse cenário, entretanto, algo chama a atenção: os últimos meses foram marcados pela valorização dos preços de carros seminovos. O levantamento é da Kelley Blue Book Brasil (KBB), referência em pesquisa de preços de carros novos e usados. Confira!
Pit Stop CBN - 11-01-21.mp3
Os mais valorizados:
1 - Toyota RAV-4 - 12,47%
2 - Volkswagen Tiguan Allspace - 6,16%
3- Mercedes-Benz Classe A Sedan - 5,95%
4 - Audi Q3 - 3,37%
5 - Toyota Hilux - 3,19%
+++
Os mais desvalorizados:
1- Fiat Weekend - 23,74%
2 - Citroën C4 Lounge - 20,88%
3 - Suzuki Jimny Sierra - 20,29%
4 - Audi A3 - 19,32%
5 - Lexus CT200h - 15,98%
>>> Para acessar a relação completa, clique aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Capixabas Karatê
Capixabas se sagram vice-campeãs pan-americanas de karatê e garantem vaga no Mundial da China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados