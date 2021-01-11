Os carros de 2020 que mais valorizaram e os que mais perderam valor

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque um levantamento que aponta os carros que mais se valorizaram e aqueles que mais perderam valor, num ano de 2020 marcado pela crise do setor automotivo em virtude da pandemia da covid-19. Nesse cenário, entretanto, algo chama a atenção: os últimos meses foram marcados pela valorização dos preços de carros seminovos. O levantamento é da Kelley Blue Book Brasil (KBB), referência em pesquisa de preços de carros novos e usados. Confira!
Pit Stop CBN - 11-01-21.mp3
Os mais valorizados:
1 - Toyota RAV-4 - 12,47%
2 - Volkswagen Tiguan Allspace - 6,16%
3- Mercedes-Benz Classe A Sedan - 5,95%
4 - Audi Q3 - 3,37%
5 - Toyota Hilux - 3,19%
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Os mais desvalorizados:
1- Fiat Weekend - 23,74%
2 - Citroën C4 Lounge - 20,88%
3 - Suzuki Jimny Sierra - 20,29%
4 - Audi A3 - 19,32%
5 - Lexus CT200h - 15,98%
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