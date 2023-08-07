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Pit Stop CBN

Os acessórios que ajudam a valorizar o carro usado e torná-lo mais atraente

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 12:07

Publicado em 

07 ago 2023 às 12:07
O assunto é carro de luxo!
O assunto é carro  Crédito: Pexels
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a informação de que uma alternativa utilizada por motoristas, para incrementar seu carro usado, é recorrer a acessórios. Hoje, o mercado de acessórios para carros é bem abrangente no Brasil e as opções de personalização são vastas. Três segmentos de acessórios, apontam os especialistas, são destaques: segurança, conforto e design. Levantamento do portal "Autoesporte" aponta que alguns desses: sensor de estacionamento; câmera de ré; tomada USB e módulo de travamento das portas por velocidade fazem a diferença. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 07-08-23

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