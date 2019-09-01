Opção de compartilhamento de carros chega a Vitória

Em comemoração aos 468 anos da cidade de Vitória, esta semana a CBN Vitória apresenta com os seus comentaristas temas que são destaque na capital capixaba. Vamos falar de iniciativas que nasceram na cidade ou que sugiram primeiro por aqui.

Você, motorista, já ouviu falar na opção de utilizar carros compartilhados? Trata-se de modelo de locação que consiste em uma frota de veículos que podem ser retirados em várias estações ao longo do dia. E, agora, esse modelo também estará presente em Vitória. A tecnologia, que é similar ao do funcionamento de bicicletas e patinetes compartilhados e vai permitir que pessoas aluguem carros, por meio de um aplicativo e com o preço inicial de R$ 4,90, num prazo de 90 dias. O compartilhamento de carros é uma tendência mundial e existe no Brasil desde 2010. Ouça os detalhes de como utilizar o serviço e se é vantagem ou não na análise do comentarista Ricardo Barbosa. Confira!