O que observar antes de comprar carro com mais de 10 anos de uso

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa volta a esclarecer as dúvidas dos ouvintes a respeito se vale a pena comprar um carro com mais de dez anos de uso. Na última edição do quadro, Barbosa já elencou alguns dos principais pontos que você deve ficar atento ao fazer uma aquisição desse tipo. Desta vez, ele traz novas orientações. Acompanhe a conversa completa!
Pit Stop CBN - 03-05-21.mp3
10 itens que precisam ser observados antes de compra um carro acima de 10 anos de uso:
1. Motor cansado
2. Carro de enchente
3. Batida de grande monta
4. Câmbio automático com defeito
5. Luz da injeção acessa
6. Luz do ABS sem funcionar
7. Luz do Airbag acessa
8. Pintura riscada ou desgastada
9. Ar condicionado sem gelar
10. Conferir o km no odômetro