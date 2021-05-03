O que observar antes de comprar carro com mais de 10 anos de uso

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa volta a esclarecer as dúvidas dos ouvintes a respeito se vale a pena comprar um carro com mais de dez anos de uso. Na última edição do quadro, Barbosa já elencou alguns dos principais pontos que você deve ficar atento ao fazer uma aquisição desse tipo. Desta vez, ele traz novas orientações. Acompanhe a conversa completa!