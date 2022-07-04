O que levar em conta ao comprar o seu primeiro carro

Nesta edição do "Pit Stop CBN", Ricardo Barbosa traz importantes dicas para quem deseja comprar o seu primeiro carro. O que levar em conta antes de fazer essa tão sonhada aquisição? Ouça a conversa completa!
PIT STOP CBN - 04-07-22
Publicado em 04 de Julho de 2022 às 12:16
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