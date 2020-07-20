O que é um carro seguro? Saiba os itens de segurança essenciais

Quando o assunto é automóvel, a segurança é um elemento para os condutores. Além do clássico e indispensável cinto de segurança, os veículos precisam de outros itens que garantam a vida e o bem estar das pessoas a bordo. Pensando nisso, nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa explica o que é um carro seguro e aponta quais são os componentes necessários para atestar a seguridade do carro. O comentarista ainda dá dicas de alguns modelos seguros. Confira!