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PIT STOP CBN

O que é um carro seguro? Saiba os itens de segurança essenciais

Ouça as dicas de Ricardo Barbosa

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 11:53

Publicado em 

20 jul 2020 às 11:53
Quando o assunto  é automóvel, a segurança é um elemento para os condutores. Além do clássico e indispensável cinto de segurança, os veículos precisam de outros itens que garantam a vida e o bem estar das pessoas a bordo. Pensando nisso, nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa explica o que é um carro seguro e aponta quais são os componentes necessários para atestar a seguridade do carro. O comentarista ainda dá dicas de alguns modelos seguros. Confira!
Pit Stop CBN - Ricardo Barbosa - 20-07-20

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