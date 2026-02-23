O que é melhor pra viajar: trailer ou motorhome?

O comentarista do quadro Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa, esclarece nesta segunda-feira (23) uma dúvida encaminhada por um de nossos ouvintes: o que é melhor para viajar, trailer ou motorhome? Vamos às explicações!
CBN - Pit Stop CBN -23-02-26.mp3
Publicado em 23 de Fevereiro de 2026 às 12:06
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