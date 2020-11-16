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PIT STOP CBN

O que devo fazer quando o motor superaquece?

Ouça a participação de Ricardo Barbosa

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 12:24

Publicado em 

16 nov 2020 às 12:24
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz dicas aos motoristas sobre como proceder quando ocorrer o superaquecimento do motor do carro. O superaquecimento do motor pode ser identificado a partir da elevação do ponteiro de temperatura ou da luz de alerta que se acende no painel. O que fazer? Entre as dicas: pare o carro imediatamente, caso contrário o motor sofrerá danos maiores. Outra dica: devido à alta temperatura do motor, espere pelo menos 40 minutos para verificar o nível de água do radiador. Ao abrir antes do tempo estimado, há grandes chances de a água provocar queimaduras graves. Confira as explicações!
Pit Stop CBN - 16-11-20
 

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