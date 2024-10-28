O motor do seu carro vai "quebrar" com o novo "Combustível do Futuro"?

O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) sancionou, no início de outubro, a Lei do Combustível do Futuro. Na prática, a norma permite o aumento os percentuais obrigatórios para a mistura do biodiesel no óleo diesel e institui o Programa Nacional de Diesel Verde. Também prevê outras normas voltadas para a transição energética. A norma cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel, respectivamente. Também institui o marco regulatório para a captura e a estocagem de carbono e destrava investimentos que somam R$ 260 bilhões, criando oportunidades que aliam desenvolvimento econômico com geração de empregos e respeito ao meio ambiente. Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!