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Pit Stop CBN

O motor do seu carro vai "quebrar" com o novo "Combustível do Futuro"?

Ouça a análise do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 12:12

Publicado em 

28 out 2024 às 12:12
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 combustível Crédito: Shutterstock
O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) sancionou, no início de outubro, a Lei do Combustível do Futuro. Na prática, a norma permite o aumento os percentuais obrigatórios para a mistura do biodiesel no óleo diesel e institui o Programa Nacional de Diesel Verde. Também prevê outras normas voltadas para a transição energética. A norma cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel, respectivamente. Também institui o marco regulatório para a captura e a estocagem de carbono e destrava investimentos que somam R$ 260 bilhões, criando oportunidades que aliam desenvolvimento econômico com geração de empregos e respeito ao meio ambiente. Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN -28-10-24.mp3

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