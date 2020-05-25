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PIT STOP CBN

O momento certo de comprar um carro: agora ou após a pandemia?

Ouças as dicas do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 11:50

Publicado em 

25 mai 2020 às 11:50
A pandemia do novo coronavírus freou as vendas do setor automotivo. Por isso, montadoras e concessionárias se viram obrigadas, diante da crise do setor, a oferecer condições especiais de compra e até descontos no valor dos veículos para tentar movimentar o mercado. Porém, a dúvida de muitos motoristas é: devo comprar um carro novo agora e aproveitar as promoções ou esperar a pandemia passar? Quem responde a pergunta é Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN. O comentarista elenca o que deve ser levado em consideração no momento da decisão. Acompanhe!
Pit Stop CBN - 25-05-20

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