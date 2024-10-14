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Pit Stop CBN

Motorista e carona: como manter a harmonia dentro do carro

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 14 de Outubro de 2024 às 12:09

Publicado em 

14 out 2024 às 12:09
Carro bem cuidado é um carro que, além de permitir qualidade e conforto para o motorista e passageiros, também preserva o seu valor de mercado
Carro Crédito: Shutterstock
Situações do dia a dia no trânsito podem atrapalhar a boa relação entre motorista e carona. Exemplos: quando o carona decide tocar no volante ou até mesmo alterar a posição dos espelhos para que ele tenha uma melhor visão do trânsito? Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz dicas e orientações de como se comportar no trânsito. Segurar o braço do motorista também é uma ação que pode atrapalhar determinada manobra e causar acidentes. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 14-10-24.mp3

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