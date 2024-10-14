Motorista e carona: como manter a harmonia dentro do carro

Situações do dia a dia no trânsito podem atrapalhar a boa relação entre motorista e carona. Exemplos: quando o carona decide tocar no volante ou até mesmo alterar a posição dos espelhos para que ele tenha uma melhor visão do trânsito? Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz dicas e orientações de como se comportar no trânsito. Segurar o braço do motorista também é uma ação que pode atrapalhar determinada manobra e causar acidentes. Ouça a conversa completa!