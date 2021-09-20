“Moto voadora” está perto de ser uma realidade?

Depois do “carro voador”, nesta edição do “Pit Stop CBN” Ricardo Barbosa traz como destaque o tema que envolve as chamadas motos voadoras. Além da corrida pelo desenvolvimento de carros voadores, liderada por empresas como a Boeing, está em andamento a criação de modelos mais compactos para ganhar os ares. Chamados de motos voadoras ou "moto-drone", esses veículos têm, em sua maioria, uma função de patrulhamento e resgate. Em Dubai e nos EUA, por exemplo, a realidade já é apresentada. Saiba mais detalhes do tema!