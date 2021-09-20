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Pit Stop CBN

“Moto voadora” está perto de ser uma realidade?

Ouça o comentário de Ricardo Barbosa

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:07

Publicado em 

20 set 2021 às 12:07
"Moto voadora" pode ser realidade mais próxima do que pensamos Crédito: Jetpack Aviation
Depois do “carro voador”, nesta edição do “Pit Stop CBN” Ricardo Barbosa traz como destaque o tema que envolve as chamadas motos voadoras. Além da corrida pelo desenvolvimento de carros voadores, liderada por empresas como a Boeing, está em andamento a criação de modelos mais compactos para ganhar os ares. Chamados de motos voadoras ou "moto-drone", esses veículos têm, em sua maioria, uma função de patrulhamento e resgate. Em Dubai e nos EUA, por exemplo, a realidade já é apresentada. Saiba mais detalhes do tema!
Pit Stop CBN - 20-09-21.mp3

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