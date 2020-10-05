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PIT STOP CBN

Medo de transporte público impulsiona venda de carros usados

A que detalhes os motoristas devem ficar atentos ao decidir apostar numa compra desse tipo? Ricardo Barbosa explica!

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 12:00

Publicado em 

05 out 2020 às 12:00
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque para análise um fenômeno que tem sido observado em virtude da pandemia da covid-19: o medo de transporte público - e o risco de contaminação pelo novo coronavírus em lugares com maior proximidade física entre as pessoas - tem impulsionado venda de carros usados e motos na volta ao trabalho presencial. A que detalhes os motoristas devem ficar atentos ao decidir apostar numa compra desse tipo? Barbosa explica!
Pit Stop CBN - 05-10-20

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