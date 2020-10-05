Medo de transporte público impulsiona venda de carros usados

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque para análise um fenômeno que tem sido observado em virtude da pandemia da covid-19: o medo de transporte público - e o risco de contaminação pelo novo coronavírus em lugares com maior proximidade física entre as pessoas - tem impulsionado venda de carros usados e motos na volta ao trabalho presencial. A que detalhes os motoristas devem ficar atentos ao decidir apostar numa compra desse tipo? Barbosa explica!