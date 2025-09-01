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Pit Stop CBN

Manutenção do carro: troca de óleo e filtros, quando fazer?

Ouça as orientações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 01 de Setembro de 2025 às 12:21

Publicado em 

01 set 2025 às 12:21
Oficina, mecânico embaixo do carro, manutenção, revisão
Oficina, mecânico embaixo do carro, manutenção, revisão Crédito: Freepik
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa esclarece as dúvidas dos ouvintes sobre o assunto manutenção do veículo. Qual é a hora certa de fazer? Quando fazer? Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 01-09-25.mp3

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