Manutenção do carro: troca de óleo e filtros, quando fazer?

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa esclarece as dúvidas dos ouvintes sobre o assunto manutenção do veículo. Qual é a hora certa de fazer? Quando fazer? Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 01-09-25.mp3
Publicado em 01 de Setembro de 2025 às 12:21
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