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Pit Stop CBN

Mais etanol na gasolina será vantajoso? Especialista explica!

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 31 de Março de 2025 às 12:05

Publicado em 

31 mar 2025 às 12:05
combustível, gasolina, etanol
Já se perguntou quais as principais causas do alto consumo de combustível em um automóvel? Crédito: Shutterstock
O assunto em destaque nesta edição do "Pit Stop CBN", com o comentarista Ricardo Barbosa, é sugestão do ouvinte Hélio. Ele traz a seguinte mensagem. "E o aumento do álcool na gasolina, vai dar problema?". Vamos ao contexto. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou, no último dia 17 de março, que a pasta vai propor o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina dos atuais 27% para 30%. A medida ainda passará pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Caso ela seja aprovada, a expectativa é de aumentar o teor do etanol em 2025, imediata ou gradualmente.
Segundo Silveira, o aumento da parcela de etanol na mistura da gasolina traz várias vantagens, entre elas uma redução de preço de até R$ 0,13 por litro da gasolina, o que também contribuiria para o controle da inflação; e com a mudança, o Brasil deixaria de importar 760 milhões de litros de gasolina por ano e poderia até vir a exportar o combustível. Mas, afinal, mais etanol na gasolina vai baixar preços? O que muda no combustível brasileiro com mais etanol? Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 31-03-25.mp3

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