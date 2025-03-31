Mais etanol na gasolina será vantajoso? Especialista explica!

O assunto em destaque nesta edição do "Pit Stop CBN", com o comentarista Ricardo Barbosa, é sugestão do ouvinte Hélio. Ele traz a seguinte mensagem. "E o aumento do álcool na gasolina, vai dar problema?". Vamos ao contexto. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou, no último dia 17 de março, que a pasta vai propor o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina dos atuais 27% para 30%. A medida ainda passará pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Caso ela seja aprovada, a expectativa é de aumentar o teor do etanol em 2025, imediata ou gradualmente.