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Pit Stop CBN

Luzes do painel do carro: você sabe o que elas significam?

Ouça as explicações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 12:14

Publicado em 

29 ago 2022 às 12:14
Carro/velocímetro
carro/painel Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, Ricardo Barbosa traz novos destaques envolvendo o tema luzes do painel. Você sabe, por exemplo, o que significam 'Luz do Code' e  'Luz do EPC' ? 
Pit Stop CBN - 29-08-22.mp3

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