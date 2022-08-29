Luzes do painel do carro: você sabe o que elas significam?

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, Ricardo Barbosa traz novos destaques envolvendo o tema luzes do painel. Você sabe, por exemplo, o que significam 'Luz do Code' e 'Luz do EPC' ?
Pit Stop CBN - 29-08-22.mp3
Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 12:14
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