Luz misteriosa: o que significa o alerta que costuma acender nos carros

Muitos não sabem o que fazer quando a luz amarela com desenho que lembra uma torneira acende no painel. Esse alerta, na verdade, é referente ao sistema de injeção eletrônica de combustível e pode indicar defeito em vários componentes do seu carro. Este é o tema em destaque nesta edição do “Pit Stop CBN”, com o comentarista Ricardo Barbosa. Especialistas apontam, por exemplo, que o alerta pode vir acompanhado de perda de potência, falha na aceleração, aumento no consumo ou outro sintoma mais grave. Ouça a conversa completa!