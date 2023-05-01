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Pit Stop CBN

Luz misteriosa: o que significa o alerta que costuma acender nos carros

Ouça as explicações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 11:37

Publicado em 

01 mai 2023 às 11:37
Carro/velocímetro
carro/velocímetro Crédito: Pixabay
Muitos não sabem o que fazer quando a luz amarela com desenho que lembra uma torneira acende no painel. Esse alerta, na verdade, é referente ao sistema de injeção eletrônica de combustível e pode indicar defeito em vários componentes do seu carro. Este é o tema em destaque nesta edição do “Pit Stop CBN”, com o comentarista Ricardo Barbosa. Especialistas apontam, por exemplo, que o alerta pode vir acompanhado de perda de potência, falha na aceleração, aumento no consumo ou outro sintoma mais grave. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 01-05-23

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