Lista: os cinco carros flex mais econômicos do Brasil

O preço dos combustíveis está nas alturas! No Espírito Santo, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor médio da gasolina está na casa dos R$ 6,85. No Rio de Janeiro, por exemplo, o preço já passa de R$ 8 em algumas localidades. Para tentar economizar - dinheiro e combustível - vale considerar a compra de um automóvel com alta eficiência energética. Quem lista cinco opções de carros mais econômicos é Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN! Acompanhe a conversa completa!
Pit Stop CBN - 31-01-22
- Chevrolet Onix Plus
- Toyota Corolla Cross
- Toyota Corolla
- Renault Kwid
- Chevrolet Onix
Os cinco automóveis flex mais eficientes do Brasil, com base em dados do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) fornecidos pelo PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) - as informações ficam disponíveis em adesivo no para-brisa de unidades zero-quilômetro e no site da entidade.