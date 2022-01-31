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Pit Stop CBN

Lista: os cinco carros flex mais econômicos do Brasil

Confira a conversa com o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 12:33

Publicado em 

31 jan 2022 às 12:33
Carros, veículos, motor
Torre de estacionamento de carros Crédito: Pixabay
O preço dos combustíveis está nas alturas! No Espírito Santo, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor médio da gasolina está na casa dos R$ 6,85. No Rio de Janeiro, por exemplo, o preço já passa de R$ 8 em algumas localidades. Para tentar economizar - dinheiro e combustível - vale considerar a compra de um automóvel com alta eficiência energética. Quem lista cinco opções de carros mais econômicos é Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN! Acompanhe a conversa completa!
Pit Stop CBN - 31-01-22
  • Chevrolet Onix Plus
  • Toyota Corolla Cross
  • Toyota Corolla
  • Renault Kwid
  • Chevrolet Onix
Os cinco automóveis flex mais eficientes do Brasil, com base em dados do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) fornecidos pelo PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) - as informações ficam disponíveis em adesivo no para-brisa de unidades zero-quilômetro e no site da entidade.

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