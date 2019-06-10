Limpeza e proteção são fundamentais para evitar ferrugem no carro

Para os motoristas que moram, em especial, em regiões litorâneas a ferrugem pode ser um verdadeiro terror para quem deseja manter o carro bem cuidado. Ferrugem na lataria, nos vidros e no equipamento de descarga do veículo são alguns dos problemas enfrentados. Pensando nisso, nesta edição do Pit Stop CBN o comentarista Ricardo Barbosa traz orientações para evitar o problema. Limpeza e proteção do carro são itens fundamentais para aqueles que desejam evitar o problema. Confira!