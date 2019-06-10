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PIT STOP CBN

Limpeza e proteção são fundamentais para evitar ferrugem no carro

Ouça as dicas do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 12:19

Publicado em 

10 jun 2019 às 12:19
Para os motoristas que moram, em especial, em regiões litorâneas a ferrugem pode ser um verdadeiro terror para quem deseja manter o carro bem cuidado. Ferrugem na lataria, nos vidros e no equipamento de descarga do veículo são alguns dos problemas enfrentados.  Pensando nisso, nesta edição do Pit Stop CBN o comentarista Ricardo Barbosa traz orientações para evitar o problema. Limpeza e proteção do carro são itens fundamentais para aqueles que desejam evitar o problema. Confira!
Pit Stop CBN - 10-06-19

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