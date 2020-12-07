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PIT STOP CBN

Itens que você costuma ignorar e rendem multa e remoção do carro

Ouça as orientações de Ricardo Barbosa

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 13:02

Publicado em 

07 dez 2020 às 13:02
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz um importante alerta aos motoristas de plantão. Manter o veículo em boas condições de rodagem, especialmente no que se refere a equipamentos obrigatórios, é condição para evitar multas de trânsito e reduzir riscos à segurança. Sendo assim, você deve ficar atento a itens, como placas e faróis , a fim de evitar dor de cabeça e problemas mais graves. Levantamento realizado pelo site "UOL" apontou cinco itens que os motoristas costumam ignorar e, sim, seu uso errado pode levar a multa e retenção do carro. Confira!
Pit Stop CBN - 07-12-20
Os itens:
1 - Extintor de incêndio vencido
2 - Placas desgastadas
3 - Faróis opacos ou desregulados
4 - Reservatório do para-brisa vazio
5 - Palhetas ressecadas
 

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