Itens que você costuma ignorar e rendem multa e remoção do carro

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz um importante alerta aos motoristas de plantão. Manter o veículo em boas condições de rodagem, especialmente no que se refere a equipamentos obrigatórios, é condição para evitar multas de trânsito e reduzir riscos à segurança. Sendo assim, você deve ficar atento a itens, como placas e faróis , a fim de evitar dor de cabeça e problemas mais graves. Levantamento realizado pelo site "UOL" apontou cinco itens que os motoristas costumam ignorar e, sim, seu uso errado pode levar a multa e retenção do carro. Confira!