Itens do seu carro muito caros: "torça" pra não quebrar!

Em muitos casos no mercado automotivo, há peças do carro cujo conserto ou substituição podem custar uma pequena fortuna. É sobre esse assunto que o comentarista Ricardo Barbosa trata nesta edição do "Pit Stop CBN". Entre os exemplos, o câmbio automático. "O custo de reparo dele, vai de 10 a 15 mil, em carro popular, mas em caso de um 'premium', ou esportivo, pode até dobrar o valor", explica. Atenção também à central multimídia do veículo. Ouça a conversa completa!