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Pit Stop CBN

Itens do seu carro muito caros: "torça" pra não quebrar!

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 11:50

Publicado em 

19 ago 2024 às 11:50
Câmbio automático
Câmbio automático Crédito: Pixabay
Em muitos casos no mercado automotivo, há peças do carro cujo conserto ou substituição podem custar uma pequena fortuna. É sobre esse assunto que o comentarista Ricardo Barbosa trata nesta edição do "Pit Stop CBN". Entre os exemplos, o câmbio automático. "O custo de reparo dele, vai de 10 a 15 mil, em carro popular, mas em caso de um 'premium', ou esportivo, pode até dobrar o valor", explica. Atenção também à central multimídia do veículo. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 6.25s - 19-08-24.mp3

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