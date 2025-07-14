IPI Verde e Carro Sustentável: saiba como vai funcionar novo programa do governo federal

Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia que o governo federal anunciou, na última semana, o decreto que vai zerar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos nacionais com motores flex até dezembro de 2026. Chamado de “Carro Sustentável”, o programa não tem limite de preço e se baseia em critérios técnicos e ambientais. As fabricantes deverão solicitar o credenciamento dos veículos junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).