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IPI Verde e Carro Sustentável: saiba como vai funcionar novo programa do governo federal

Ouça os detalhes com o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 14 de Julho de 2025 às 12:11

Publicado em 

14 jul 2025 às 12:11
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento
Governo reduz alíquotas e zera IPI para modelos compactos com alta eficiência energética-ambiental, desde que fabricados no Brasil Crédito: Comstock/Photo Images
Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia que o governo federal anunciou, na última semana, o decreto que vai zerar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos nacionais com motores flex até dezembro de 2026. Chamado de “Carro Sustentável”, o programa não tem limite de preço e se baseia em critérios técnicos e ambientais. As fabricantes deverão solicitar o credenciamento dos veículos junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).
As montadoras que operam no país começaram a divulgar novos preços para seus modelos mais acessíveis. Embora a redução do IPI só entre em vigor em 90 dias, algumas fabricantes anteciparam os descontos, e atualmente o carro mais barato do Brasil já pode ser adquirido por menos de R$ 68 mil. As informações são do “G1”. Ouça a conversa completa!
CBN - PIT STOP CBN - 14-07-25

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