Inmetro traz consumo dos carros zero km do Brasil; conheça os destaques!

O Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) atualizou, na última semana, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), que reúne informações sobre todos os carros zero km vendidos no Brasil. A planilha traz informações como tipo de transmissão, motorização e tipo de combustível, além de um dado essencial para muitos brasileiros na escolha de um carro novo: o consumo na cidade e na estrada. Para os carros elétricos, é informada a autonomia com uma carga completa da bateria. Ao todo, o Inmetro lista 794 modelos de 39 marcas, todos disponíveis para venda oficial no Brasil. Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz os destaques do ranking. Ouça a conversa completa!