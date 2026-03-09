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Pit Stop CBN

Inmetro traz consumo dos carros zero km do Brasil; conheça os destaques!

Ouça as explicações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 09 de Março de 2026 às 12:10

Publicado em 

09 mar 2026 às 12:10
Como os carros flex possuem apenas um tanque de combustível, gasolina e etanol se misturam normalmente
Como os carros flex possuem apenas um tanque de combustível, gasolina e etanol se misturam normalmente Crédito: Shutterstock
O Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) atualizou, na última semana, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), que reúne informações sobre todos os carros zero km vendidos no Brasil. A planilha traz informações como tipo de transmissão, motorização e tipo de combustível, além de um dado essencial para muitos brasileiros na escolha de um carro novo: o consumo na cidade e na estrada. Para os carros elétricos, é informada a autonomia com uma carga completa da bateria. Ao todo, o Inmetro lista 794 modelos de 39 marcas, todos disponíveis para venda oficial no Brasil. Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz os destaques do ranking. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 09-03-26.mp3

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