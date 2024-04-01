Inmetro: saiba quais são os carros flex que 'bebem' menos

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a informação que o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) divulgou uma nova lista com o consumo de combustível de veículos comercializados em 2024 no Brasil.
O ranking do PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) traz as médias de 865 modelos e versões de carros de passeio e comerciais leves hoje disponíveis no mercado, produzidos por 36 marcas diferentes.
CBN - Pit Stop CBN - 01-04-24