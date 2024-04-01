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Pit Stop CBN

Inmetro: saiba quais são os carros flex que 'bebem' menos

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 12:03

Publicado em 

01 abr 2024 às 12:03
Como os carros flex possuem apenas um tanque de combustível, gasolina e etanol se misturam normalmente
 carros flex  Crédito: Shutterstock
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a informação que o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) divulgou uma nova lista com o consumo de combustível de veículos comercializados em 2024 no Brasil.
O ranking do PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) traz as médias de 865 modelos e versões de carros de passeio e comerciais leves hoje disponíveis no mercado, produzidos por 36 marcas diferentes.
CBN - Pit Stop CBN - 01-04-24

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